AstraZeneca, Greco (Cts): “Attendiamo responso europeo” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sulla vicenda del vaccino anti-Covid AstraZeneca, “domani dall’Agenzia del farmaco Ema avremo sicuramente un responso europeo che ci guiderà sul da farsi”. Così l’epidemiologo Donato Greco, da ieri nuovo componente del Comitato tecnico scientifico per l’emergenza Covid-19, e dallo scorso dicembre membro del Comitato scientifico per la sorveglianza post-marketing dei vaccini dell’Agenzia italiana del farmaco, sentito dall’Adnkronos Salute assicura che anche “in Aifa si lavora da giorni” sulla vicenda. Greco, specializzato in malattie infettive e tropicali, igiene e medicina preventiva e statistica sanitaria, per 30 anni a capo del Laboratorio di Epidemiologia dell’Istituto superiore di sanità, poi direttore generale della Prevenzione al ministero della Salute dal 2004 al 2008 e oggi consulente Oms, ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sulla vicenda del vaccino anti-Covid, “domani dall’Agenzia del farmaco Ema avremo sicuramente unche ci guiderà sul da farsi”. Così l’epidemiologo Donato, da ieri nuovo componente del Comitato tecnico scientifico per l’emergenza Covid-19, e dallo scorso dicembre membro del Comitato scientifico per la sorveglianza post-marketing dei vaccini dell’Agenzia italiana del farmaco, sentito dall’Adnkronos Salute assicura che anche “in Aifa si lavora da giorni” sulla vicenda., specializzato in malattie infettive e tropicali, igiene e medicina preventiva e statistica sanitaria, per 30 anni a capo del Laboratorio di Epidemiologia dell’Istituto superiore di sanità, poi direttore generale della Prevenzione al ministero della Salute dal 2004 al 2008 e oggi consulente Oms, ...

Advertising

fisco24_info : AstraZeneca, Greco (Cts): 'Attendiamo responso europeo': 'Domani dall'Agenzia del farmaco Ema avremo sicuramente un… - gerrygreco : RT @La7tv: #omnibus Gerardo Greco consiglia a #Draghi di parlare sulla situazione #Covid, provando a tranquillizzare la nazione come ha fat… - FatimaCurzio : RT @La7tv: #omnibus Gerardo Greco consiglia a #Draghi di parlare sulla situazione #Covid, provando a tranquillizzare la nazione come ha fat… - La7tv : #omnibus Gerardo Greco consiglia a #Draghi di parlare sulla situazione #Covid, provando a tranquillizzare la nazion… - FaustaroseG : @OmnibusLa7 Gerardo Greco si lamenta perché Draghi non parla per tranquillizzare la plebe sull’affare Astrazeneca..… -