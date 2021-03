Alzano e la giornata in memoria delle vittime Covid | “Il protagonista sarà il silenzio”

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Il 18 marzo 2020 gli autocarri militari uscivano da Bergamo carichi di bare diretti verso i forni crematori di altre provincie. Questo è il giorno scelto dallo Stato Italiano per conservare e rinnovare ladi tutte le persone che sono decedute a causa dell’epidemia. “Nella primanazionale in ricordodel– afferma il sindaco diLombardo Camillo Bertocchi – il nostro Comune intende promuovere un momento di ricordo semplice, sobrio e al contempo profondamente simbolico, nel quale prevalgano il ricordo, l’affetto e la dolcezza. Un momento di rispettosanei confronti di tutti i nostri concittadini che hanno perso la vita in questa tragica circostanza e per esprimere vicinanza e partecipazione sincera al profondo dolore dei ...

Alzano giornata

