Vaccino, le dosi residue a fine giornata dovranno essere somministrate ai soggetti disponibili (Di martedì 16 marzo 2021) Le dosi di Vaccino anti-Covid "eventualmente residue a fine giornata, qualora non conservabili, siano eccezionalmente somministrate per ottimizzare l'impiego evitando sprechi, in favore di soggetti comunque disponibili al momento, secondo l'ordine di priorità individuato dal Piano nazionale e le successive Raccomandazioni". A prevederlo è l'ordinanza della Presidenza del Consiglio, firmata dal commissario straordinario per l'emergenza Covid Paolo Figliuolo.

