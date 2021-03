USB: alla scuola servono 20.000 collaboratori scolastici in più assunti a tempo indeterminato (Di martedì 16 marzo 2021) comunicato Unione Sindacale di Base Pubblico Impiego scuola - In queste settimane si sta discutendo della mobilità del personale docente ed ATA statale e del contratto integrativo che disciplinerà la mobilità degli gli ex LSU internalizzati, una doppia contrattazione tra sindacati complici e Miur che non affronta il vero problema: l’assoluta necessita di un corposo aumento dell’organico di diritto dei collaboratori scolastici, di 20.000 unità. Questo aumento risolverebbe gran parte dei problemi dei collaboratori scolastici, che da decenni subiscono tagli e lavorano in condizioni di estrema difficoltà, con numeri sempre più insufficienti per garantire la sorveglianza, l’affiancamento al lavoro didattico e la pulizia degli istituti scolastici. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 16 marzo 2021) comunicato Unione Sindacale di Base Pubblico Impiego- In queste settimane si sta discutendo della mobilità del personale docente ed ATA statale e del contratto integrativo che disciplinerà la mobilità degli gli ex LSU internalizzati, una doppia contrattazione tra sindacati complici e Miur che non affronta il vero problema: l’assoluta necessita di un corposo aumento dell’organico di diritto dei, di 20.000 unità. Questo aumento risolverebbe gran parte dei problemi dei, che da decenni subiscono tagli e lavorano in condizioni di estrema difficoltà, con numeri sempre più insufficienti per garantire la sorveglianza, l’affiancamento al lavoro didattico e la pulizia degli istituti. L'articolo .

