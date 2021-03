“Un malore improvviso”. È morta così Martina, 27 anni e incinta del suo quarto figlio (Di martedì 16 marzo 2021) Martina Barricelli era in dolce attesa della piccola Ester, che una volta nata sarebbe stata la sua quarta figlia. Nella sera tra venerdì e sabato, a Merano, Martina aveva domandato ai suoi genitori il favore di badare ai tre figli, così da riposare un po’ a casa in solitudine. Si sa, 28 anni doversi occupare già di tre bambini non è semplice, soprattutto con un pancione da settimo mese. La fatica si fa sentire. Una tragica fatalità però ha stravolto tutto durante la notte tra venerdì e sabato. (Continua dopo le foto) Martina ha cominciato a sentirsi male a causa di un mancamento. Chissà grazie a quale forza interiore è riuscita a chiamare i soccorsi, trascinandosi fino all’uscio di casa. Ed è proprio lì che i soccorritori sanitari si sono precipitati, trovandola riversa sull’uscio in condizioni ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 16 marzo 2021)Barricelli era in dolce attesa della piccola Ester, che una volta nata sarebbe stata la sua quarta figlia. Nella sera tra venerdì e sabato, a Merano,aveva domandato ai suoi genitori il favore di badare ai tre figli,da riposare un po’ a casa in solitudine. Si sa, 28doversi occupare già di tre bambini non è semplice, soprattutto con un pancione da settimo mese. La fatica si fa sentire. Una tragica fatalità però ha stravolto tutto durante la notte tra venerdì e sabato. (Continua dopo le foto)ha cominciato a sentirsi male a causa di un mancamento. Chissà grazie a quale forza interiore è riuscita a chiamare i soccorsi, trascinandosi fino all’uscio di casa. Ed è proprio lì che i soccorritori sanitari si sono precipitati, trovandola riversa sull’uscio in condizioni ...

