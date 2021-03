Taranto | bus travolge e uccide 82enne | aveva appena fatto il vaccino anti Covid

Advertising

Ggcrm : @Nonha_stata @Sabbath_fed Qui cosa sospendiamo? Le vaccinazioni o i trasporti pubblici? - ZzGiaco : RT @kunta61: Pensavo fosse Lercio e invece... Taranto, muore investita da un bus: era appena uscita dall'ambulatorio dopo aver fatto il va… - EltonRichStarr : RT @rep_bari: Taranto, muore investita da un bus: era appena uscita dall'ambulatorio dopo aver fatto il vaccino [di Gino Martina] [aggiorna… - Maselli_Andrea : RT @kunta61: Pensavo fosse Lercio e invece... Taranto, muore investita da un bus: era appena uscita dall'ambulatorio dopo aver fatto il va… - Andrea_Alma46 : Lo schifo della stampa igienica italiana continua... @micheleboldrin @Fabopolis Taranto, muore investita da un bus… -

Ultime Notizie dalla rete : Taranto bus

La Gazzetta del Mezzogiorno

- Una donna di 82 anni è morta dopo essere stata investita da undi Kyma Mobilità, l'azienda partecipata per il trasporto urbano, in Piazza Ebalia, a. Pare che la vittima avesse ...Una donna è morta dopo essere stata travolta da unin Piazza Ebalia, in pieno centro a. Il sinistro è accaduto nel pomeriggio del 16 marzo, intorno alle 17:00. Quando sono giunti i soccorsi per la vittima non c'è era già più nulla da fare.Una donna di 83 anni è morta ieri, attorno alle 17, in piazza Ebalia a Taranto travolta da un bus urbano dell’Amat. L’anziana era appena uscita dalla sede dell’ex Banca d’Italia ...Una donna è morta dopo essere stata travolta da un bus in Piazza Ebalia, in pieno centro a Taranto. Il sinistro è accaduto nel pomeriggio del 16 marzo, intorno alle 17:00. Quando sono giunti i ...