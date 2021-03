Sul «Sostegno» in ritardo vertice con Draghi (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il dl Sostegni, con 32 miliardi più non meglio quantificati «avanzi» dei dl precedenti in attesa di essere stanziati da due mesi, sarà varato venerdì. Da LeU alla Lega ieri molti nella maggioranza hanno reclamato il decreto entro la settimana. «Il Paese non può più aspettare», dichiara la capogruppo di LeU. «Per me la partita è chiusa e sono sicuro che entro la settimana ci sarà l’approvazione», intima Salvini. Le voci da palazzo Chigi dicono che la data sarà rispettata … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il dl Sostegni, con 32 miliardi più non meglio quantificati «avanzi» dei dl precedenti in attesa di essere stanziati da due mesi, sarà varato venerdì. Da LeU alla Lega ieri molti nella maggioranza hanno reclamato il decreto entro la settimana. «Il Paese non può più aspettare», dichiara la capogruppo di LeU. «Per me la partita è chiusa e sono sicuro che entro la settimana ci sarà l’approvazione», intima Salvini. Le voci da palazzo Chigi dicono che la data sarà rispettata … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

