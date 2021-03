"Su AstraZeneca caos dall'inizio I soldi per montagna e sci ci sono" (Di martedì 16 marzo 2021) "Il punto non è capire chi ha o aveva ragione e chi no. Noi con un'azione cautelativa abbiamo isolato un lotto AstraZeneca, poi non spetta alla Regione dare l'autorizzazione o bloccare un vaccino. Di fronte a una situazione specifica abbiamo fatto un'azione cautelativa sospendendo la somministrazione di un lotto specifico AstraZeneca per poi metterlo subito a disposizione dell'Aifa... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 16 marzo 2021) "Il punto non è capire chi ha o aveva ragione e chi no. Noi con un'azione cautelativa abbiamo isolato un lotto, poi non spetta alla Regione dare l'autorizzazione o bloccare un vaccino. Di fronte a una situazione specifica abbiamo fatto un'azione cautelativa sospendendo la somministrazione di un lotto specificoper poi metterlo subito a disposizione dell'Aifa... Segui su affaritaliani.it

myrtamerlino : Per #Ema è tutto ok ma intanto dopo la Germania anche l'Italia, attraverso l'indicazione dell'AIFA, sospende in via… - ladyonorato : Caos vaccini, cosa dicono i dati inglesi: 227 morti dopo Pfizer, 275 dopo AstraZeneca – Il Tempo - Corriere : AstraZeneca, caos all'hub in stazione Termini: la gente in coda disorientata - ManlioPerra : RT @ladyonorato: Caos vaccini, cosa dicono i dati inglesi: 227 morti dopo Pfizer, 275 dopo AstraZeneca – Il Tempo - ReginaNera6 : RT @ladyonorato: Caos vaccini, cosa dicono i dati inglesi: 227 morti dopo Pfizer, 275 dopo AstraZeneca – Il Tempo -