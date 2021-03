“Speravo de morì prima” | l’epica leggerezza per raccontare Francesco Totti

(Di martedì 16 marzo 2021) “Il pallone è gioco, amore, vita. Vorrei che non finisse mai”, dice Pietro Castellitto nei panni di. Invece quel momento arriva, ed è quello che raccontade, la serie di Sky da venerdì in sei episodi. La serie è:, ironia e toni pop. Dicono nella presentazione avvenuta allo stadio Olimpico i produttori Nicola Maccanico, Mario Gianani e Virginia Valsecchi. Il titolo è lo striscione geniale scritto da un tifoso della Roma alla partita dell’addio: gli è stato riconosciuto il copyright. I 18 mesi del ritorno di Spalletti (Gianmarco Tognazzi, che sul set chiamavano mister): l’allenatore diventerà il primo avversario del capitano della Roma. Una storia che va al di là del giocatore. Un duello epico raccontato con la chiave della ...

Advertising

CalcioFinanza : Sky punta sulle serie tv dedicate agli sportivi: «Totti e 'Speravo de morì prima' possono aprire un nuovo filone»… - la_pennylane : Ciao amici, su Sky Primissime ci sono i primi due episodi di Speravo de morì prima. Indoviniamo chi oggi si trasferisce in casa di madre???????? - infoitcultura : Speravo de morì prima, la serie tv su Francesco Totti - 3cinematographe : Speravo de morì prima: Pietro Castellitto svela quel 'segreto' che lo lega a Totti. Intervista al cast - giannitetti : Speravo de morì dopo #cineAstraZeneca -

Ultime Notizie dalla rete : Speravo morì

deprima, l'avventura di un campione in lotta con il passare del tempo. Una serie pop colorata e imbevuta di ironica romanità. Dal 19 marzo su Sky e NOW ...Viene fuori il lato umano di Francesco Totti , oltre che il leggendario calciatore, nel la serie Sky Original 'deprima', da venerdì 19 marzo alle 21.15 su Sky Atlantic e in streaming su Now Tv. Tra presente e passato, pubblico e privato, il dramedy in sei episodi diretto da Luca Ribuoli ...