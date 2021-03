RealMadrid-Atalanta 3-1, troppo Real per la Dea: Tabellino e Highlights (Di mercoledì 17 marzo 2021) Esperienza, preparazione e tecnica. Zidane neutralizza la squadra di Gasperini senza concederle chance. Gol della bandiera di Muriel RealMadrid-Atalanta: Tabellino e Highlights RealMadrid-Atalanta 3-1, Cronaca, Tabellino ed Highlights RealMadrid-Atalanta: Tabellino e Highlights RealMadrid-Atalanta: Tabellino e Highlights – Allo Stadio Alfredo Di Stefano, campo di gioco di allenamento del Real Madrid a Valdebebas, l’Atalanta fa visita ai blancos nel tentativo di battere gli spagnoli per accedere ai ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Esperienza, preparazione e tecnica. Zidane neutralizza la squadra di Gasperini senza concederle chance. Gol della bandiera di Muriel3-1, Cronaca,ed– Allo Stadio Alfredo Di Stefano, campo di gioco di allenamento delMadrid a Valdebebas, l’fa visita ai blancos nel tentativo di battere gli spagnoli per accedere ai ...

Advertising

Atalanta_BC : ?? Questi i nerazzurri a disposizione per #RealMadridAtalanta! ?? Here is our squad to face @realmadrid! #UCL… - EFEdeportes : ?? ¡Goool! ¡Goool de Asensio! ?? Min: 85 @realmadrid 3-1 @Atalanta_BC ??? Alfredo Di Stefano #RealMadridAtalanta… - DiMarzio : #ChampionsLeague | #Atalanta, la probabile formazione contro il #RealMadrid - cettolaqualunq : RT @realvarriale: Nulla da fare per @Atalanta_BC contro @realmadrid troppo superiore. Se @OfficialSSLazio non farà un inverosimile miracolo… - artedelfootball : Il fatto che una squadra come l’#Atalanta (che in Italia domina tutti sul piano fisico e tecnico) venga annientata… -