Rainbow Clouds | tra le nuvole | per una buona causa

(Di martedì 16 marzo 2021) È una vera esplosione di gioia la collezione d’abbigliamento Rainbow Clouds. E non solo per quelle felpe, T-shirt, short o pantaloni declinati nei toni più allegri e vivaci dell’arcobaleno, ma anche per il fine nobile per cui questi sono nati.

Advertising

Glitteringwoman : Ci sono tutti i colori dell’arcobaleno nella capsule collection Rainbow Clouds creata da CoccoleBimbi e la cui ven… - RainbowItalia : #OraInOnda ? Clouds ? Slayyyter ? Su Radio Rainbow New Italia ?? ? Seguici su -

Ultime Notizie dalla rete : Rainbow Clouds

Vanity Fair.it

Spread the love Nuvole bianche su uno sfondo con tutti i colori dell'arcobaleno: la capsule collectioncreata dallo store di moda per bambini Coccole Bimbi e prodotta da Daddato spa sostiene i progetti della onlus The Children for Peace a Gulu, in Uganda. Tutti i capi adatti all'...E ha anche pubblicato, nel marzo 2020, due video '' e 'Isolation' tratti dall'album 'Geminis Don't Read The Manual' di cui si aspetta l'uscita. Ha poi cantato 'AIn The Dark', con la ...Dall’incontro di visioni di Cesare Morisco, buyer e art director di CoccoleBimbi, e Piero Piazzi, Ambassador di The Children for Peace, è nata Rainbow Clouds, una collezione di abbigliamento il cui ri ...Il gruppo di Barletta e il retailer specializzato in kidswear vanno a sostegno della onlus con una capsule. I proventi andranno a sostegno dei ...