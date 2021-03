Personale ATA: perché alcuni collaboratori lavorano 7 ore e altri 7 ore e 12 minuti (Di martedì 16 marzo 2021) Lavoro dei collaboratori scolastico: qual è l'orario settimanale di servizio? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 16 marzo 2021) Lavoro deiscolastico: qual è l'orario settimanale di servizio? L'articolo .

Advertising

MarikaBrad : @giulyart @profteachingin1 @leo35817369 @gibboni_23 Nella mia scuola, ci sono intorno ai mille studenti. 1000 perso… - ThePuni16830747 : @missNormaJane @RiganteLeonardo Esatto, dove quasi tutti i docenti e il personale ata mi risulta aver ricevuto il vaccino. - Salvo2410libero : A momenti convocano Ibra pure per il personale ATA, Moratti ladro bastardo - Mati49346368 : Ma se la dad sarà usata anche post covid che significa? Personale ATA non necessario. ? Riduzione personale doce… - brigittebordot : @grigiestanze Poi veramente ne facciamo una questione del tipo 'Az non lo voleva nessuno e lo abbiamo dato ai docen… -

Ultime Notizie dalla rete : Personale ATA Anief, garantire massima sicurezza al personale Ata in presenza nelle zone rosse Anief - Giungono alle nostre sedi territoriali segnalazioni da parte del personale scolastico, in particolare Ata, chiamato a svolgere servizio in presenza senza che si tenga conto delle effettive esigenze lavorative e di quelle di contenimento del contagio da Covid - 19 ...

Scuole chiuse, l'Ali chiede alla Regione campagna screening ... del personale insegnante, degli ATA e del personale amministrativo delle scuole medie e superiori con periodicità almeno mensili e che nelle more dell'organizzazione del servizio di screening, siano ...

Anief, garantire massima sicurezza al personale Ata in presenza nelle zone rosse Orizzonte Scuola Ritorno della natura: nave abbandonata diventa un’isola verde Un mercantile incagliatosi lungo un fiume della Guyana francese si è trasformato in un'originale isola verde, una rivincita della natura.

Palermo, accorpamento delle scuole Lombardo Radice-Nuccio: "Problemi di sovradimensionamento" “L’accorpamento porterà ad un sovradimensionamento di difficile gestione, con inevitabili problematiche sul piano delle competenze degli organi ...

Anief - Giungono alle nostre sedi territoriali segnalazioni da parte delscolastico, in particolare, chiamato a svolgere servizio in presenza senza che si tenga conto delle effettive esigenze lavorative e di quelle di contenimento del contagio da Covid - 19 ...... delinsegnante, deglie delamministrativo delle scuole medie e superiori con periodicità almeno mensili e che nelle more dell'organizzazione del servizio di screening, siano ...Un mercantile incagliatosi lungo un fiume della Guyana francese si è trasformato in un'originale isola verde, una rivincita della natura.“L’accorpamento porterà ad un sovradimensionamento di difficile gestione, con inevitabili problematiche sul piano delle competenze degli organi ...