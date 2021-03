Oscar 2021: Anthony Hopkins è l'attore più anziano nominato come protagonista (Di martedì 16 marzo 2021) Anthony Hopkins è stato nominato all'Oscar 2021 come miglior attore protagonista per la sua interpretazione in The Father, diventando il candidato più anziano di sempre. Con la candidatura ottenuta ad 83 anni per The Father, Anthony Hopkins è diventato l'attore più anziano nominato all'Oscar come Miglior attore protagonista nella storia degli Academy Awards. Nelle scorse ore sono state annunciate le candidature agli Oscar 2021 ed è stata resa nota la nomina di Anthony Hopkins come miglior ... Leggi su movieplayer (Di martedì 16 marzo 2021)è statoall'migliorper la sua interpretazione in The Father, diventando il candidato piùdi sempre. Con la candidatura ottenuta ad 83 anni per The Father,è diventato l'piùall'Migliornella storia degli Academy Awards. Nelle scorse ore sono state annunciate le candidature aglied è stata resa nota la nomina dimiglior ...

Advertising

trash_italiano : Inarrestabile @LauraPausini: Io Sì (Seen) candidata agli Oscar! ?????? - MediasetTgcom24 : Oscar 2021: Laura Pausini candidata per la miglior canzone, due nomination al 'Pinocchio' di Garrone #oscar2021… - repubblica : ?? Oscar 2021, 'Pinocchio' di Garrone candidato per il trucco e i costumi. Laura Pausini per 'Io si'' come migliore… - ColombiaPausini : RT @mtvitalia: Un sacco di colleghi e di amici famosi di Laura Pausini stanno celebrando la sua nomination agli Oscar ?? - ColombiaPausini : RT @AllMusicItalia: Dopo il Golden Globe arriva la nomination all'Oscar per @LauraPausini. . È la prima volta per un brano cantato in itali… -