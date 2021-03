Moro: Letta pubblica foto, 'in raccoglimento a via Fani' (Di martedì 16 marzo 2021) Roma, 16 mar (Adnkronos) - "Oggi, in raccoglimento a via Fani". Lo scrive su Twitter Enrico Letta pubblicando la foto del suo omaggio a via Fani. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) Roma, 16 mar (Adnkronos) - "Oggi, ina via". Lo scrive su Twitter Enricondo ladel suo omaggio a via

Ultime Notizie dalla rete : Moro Letta 16 marzo 1978: 43 anni fa la strage in via Fani ...rapimento di Aldo Moro, avvenuto 43 anni fa in via Mario Fani. Questo pomeriggio alle ore 16,30 si recherà nel luogo dell'agguato delle Br anche il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta. '...

