Laura Pausini: condurre Sanremo? Ora no, voglio uscire con album (Di mercoledì 17 marzo 2021) condurre Sanremo 2022? "Sinceramente non lo so. Finora non ho accettato perché non mi sento in grado di reggere una cosa del genere. Sicuramente non farei la direzione artistica: sono 'plagiabile', ho le mie preferenze, metterei solo i miei amici". Così Laura Pausini, risponde su una sua possibile conduzione al festival di Sanremo il prossimo anno. Poi la Nomination agli Oscar per la migliore canzone originale con il brano "Io s'": "Non è un traguardo, perché mi domando cosa c'è dopo? E forse occorre tornare agli inizi - ha detto -."A Sanremo mi sento piccolissima, in fasce. Mi sento più piccola a Sanremo che agli Oscar - ha aggiunto -. Invece di sentirmi figa mi fa avere più ansia, avere delle nomination e vincere premi importanti perché poi la gente si aspetta di ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 17 marzo 2021)2022? "Sinceramente non lo so. Finora non ho accettato perché non mi sento in grado di reggere una cosa del genere. Sicuramente non farei la direzione artistica: sono 'plagiabile', ho le mie preferenze, metterei solo i miei amici". Così, risponde su una sua possibile conduzione al festival diil prossimo anno. Poi la Nomination agli Oscar per la migliore canzone originale con il brano "Io s'": "Non è un traguardo, perché mi domando cosa c'è dopo? E forse occorre tornare agli inizi - ha detto -."Ami sento piccolissima, in fasce. Mi sento più piccola ache agli Oscar - ha aggiunto -. Invece di sentirmi figa mi fa avere più ansia, avere delle nomination e vincere premi importanti perché poi la gente si aspetta di ...

Advertising

NetflixIT : Laura Pausini: *nominata agli Oscar* Noi: - chetempochefa : Facciamo i complimenti a Laura Pausini per la straordinaria nomination agli Oscar con il brano Io Sì/Seen nella cat… - rtl1025 : ??? Laura Pausini è candidata agli #Oscar per #IoSì nella categoria della miglior canzone originale per il film… - moonflovers : parlando di laura i ricordi di instagram mi fanno venire in mente che un anno fa c'era la diretta pausini - ferro ?? - camila_healing : RT @mtvitalia: Un sacco di colleghi e di amici famosi di Laura Pausini stanno celebrando la sua nomination agli Oscar ?? -