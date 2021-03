Isola dei famosi: Ilary Blasi esagera? Troppi doppi sensi (Di martedì 16 marzo 2021) Che cosa è accaduto durante la rima puntata dell’Isola dei famosi? Che cosa ha “combinato” la conduttrice Ilary Blasi? La padrona di casa del reality show ha dato il via, involontariamente, a una serie di gaffes e doppi sensi che hanno tenuto banco per diversi minuti durante la diretta… Ilary Blasi, conduttrice dell’Isola dei famosi, partita dopo una grandissima attesa lunedì 15 marzo 2021, ha dato il via Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 16 marzo 2021) Che cosa è accaduto durante la rima puntata dell’dei? Che cosa ha “combinato” la conduttrice? La padrona di casa del reality show ha dato il via, involontariamente, a una serie di gaffes eche hanno tenuto banco per diversi minuti durante la diretta…, conduttrice dell’dei, partita dopo una grandissima attesa lunedì 15 marzo 2021, ha dato il via Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

trash_italiano : La barchetta dell’#Isola era la barchetta dei sogni. E lo era. Lo era davvero. - MarioManca : Tommaso Zorzi a @VanityFairIt: «All'#Isola per combattere il piattume» - IsolaDeiFamosi : Ci siamo??! Torna l’imperdibile appuntamento del lunedì: STASERA tutti sintonizzati su Canale 5 o in diretta su Med… - Licia_m_93 : RT @guestofworld_: Francesco Oppini che porta il 7% di share a Tiki Taka e Tommaso Zorzi porta il 22% all'isola dei famosi Scusateli ? http… - Theresa_030 : RT @FranAltomare: La cosa più divertente di stamattina è leggere di fegati avvelenati che davano l’#isola per morta. Ancora una volta. Pec… -