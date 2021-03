Inter | Moratti | «Avevo la convinzione che con Ronaldo avremmo vinto tutto»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 16 marzo 2021) Massimoha parlato del passato da presidente dell’, concentrandosi anche suil Fenomeno Massimo, storico ex presidente dell‘, è una delle voci presenti nel documentario “Fenomeno” in onda su Sky Sport. L’ex patron nerazzurro ha parlato del passatoista, concentrandosi proprio sul fuoriclasse brasiliano e sulla stagione ’97-’98. PER TUTTE LE NOTIZIE SUI NERAZZURRI SEGUITECI SUNEWS24 VINCERE– «Una stagione in cui avevamo giocatori talmente forti che prendevi dalla panchina e sapevi di avere lo spettacolo più bello del mondo. Era una felicità andare alla partita. Simoni ha saputo trattare in maniera semplice i grandi giocatori. Dando in campo il ruolo giusto. ...