Ilary Blasi, sinuosa in nero e la gaffe sulla “patata” (Di martedì 16 marzo 2021) Una grintosa Ilary Blasi ha dato il via alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Per la prima volta al timone di questo programma, la conduttrice ha iniziato la puntata con un abbraccio virtuale ad Alessia Marcuzzi, volto storico del reality di Canale 5. Glamour e ironia sono le qualità di Ilary che il pubblico televisivo ama e non sono certo mancate in questa prima puntata. La Blasi ha sbagliato ad usare la parola “patata”. Gli outfit della prima puntata Affiancata da un elegantissimo Tommasi Zorzi (in total black Emporio Armani), da una raffinata Iva Zanicchi (in total blu Martino Midali), Ilary Blasi ha fatto il suo ingresso in studio. Capelli raccolti e make up marcato, giocato sui toni neutri, la Blasi ha mostrato la sua silhouette in un abito ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di martedì 16 marzo 2021) Una grintosaha dato il via alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Per la prima volta al timone di questo programma, la conduttrice ha iniziato la puntata con un abbraccio virtuale ad Alessia Marcuzzi, volto storico del reality di Canale 5. Glamour e ironia sono le qualità diche il pubblico televisivo ama e non sono certo mancate in questa prima puntata. Laha sbagliato ad usare la parola “”. Gli outfit della prima puntata Affiancata da un elegantissimo Tommasi Zorzi (in total black Emporio Armani), da una raffinata Iva Zanicchi (in total blu Martino Midali),ha fatto il suo ingresso in studio. Capelli raccolti e make up marcato, giocato sui toni neutri, laha mostrato la sua silhouette in un abito ...

Advertising

trash_italiano : Dopo sei mesi di Grande Fratello Vip, la conduzione di Ilary Blasi, per niente impostata, semplice, caciarona, senz… - trash_italiano : Grazie Ilary Blasi. #Isola - trash_italiano : Io sto solo aspettando il giorno in cui vedremo su Mediaset Play la clip 'Ilary Blasi sbotta contro Massimiliano Rosolino: è scontro' #Isola - sfanculin : RT @SamuelMontegra1: Ilary Blasi è tagliata per i reality. Libera, per nulla ipocrita, ironica, auto ironica, e propensa a dare il giusto… - srgiudice : Tommaso ieri sera si è trovato a suo agio anche grazie a quelle sue grandi donne di IVA Zanicchi e Ilary Blasi. #tzvip -