Il Viminale ordina di intensificare i controlli anti-Covid. Massima attenzione su assembramenti e spostamenti a Pasqua

(Di martedì 16 marzo 2021) Il, con una circolare inviata ai prefetti, invita le forze dell’ordine ae svolgere “con accuratezza” i“specificamente nelle aree urbane più sensibili, potenzialmente interessate da fenomeni di assembramento, specialmente in corrispondenza delle giornate festive e prefestive”. Nel periodo delle festivitàli, servono “miratilungo le strade di scorrimento extra-urbano, potenzialmente interessate da flussi di traffico più intensi”. Ugualeandrà rivolta “alle stazioni aeroportuali e ferroviarie, come pure agli altri snodi della mobilità urbana”. La circolare, firmata dal capo di Gabinetto del, Bruno Frattasi, illustra le disposizioni del decreto legge del 13 ...

Advertising

fcolarieti : Il Viminale ordina di intensificare i controlli anti-Covid. Massima attenzione su assembramenti e spostamenti a Pas… -

Ultime Notizie dalla rete : Viminale ordina

LA NOTIZIA

...anche la circolare per l'utilizzo della strada zeneca su tutte le fasce generazionali anche gli over 65 intanto GTA si esprime grande preoccupazione chiede più restrizioni del......annuncia anche la circolare per l'utilizzo della strada in caso tutte le fasce generazionali anche io perché ci sono nuove evidenze in questo senso c'è già un parere della CTS il...Il Viminale, con una circolare inviata ai prefetti, invita le forze dell’ordine a intensificare e svolgere “con accuratezza” i controlli anti-Covid “specificamente nelle aree urbane più sensibili, ...La nuova circolare del ministero dell'Interno illustra le disposizioni del decreto legge, che introducono "una disciplina più rigorosa" per contenere "la diffusività del virus" ...