Ibrahimovic e gli altri, quando l'allenatore è costretto ad arrendersi al campione (Di martedì 16 marzo 2021) Sembrava una storia finita, sepolta. E invece riparte. Zlatan Ibrahimovic tornerà a vestire la maglia della sua Nazionale, il ct Andersson, infatti, lo ha inserito nella lista dei pre-convocati per le partite contro Georgia e Kosovo, valevoli per le qualificazioni al prossimo Campionato del Mondo (in programma nel 2022 in Qatar). Il campione rossonero, attualmente ai box per infortunio, non scende in campo con la casacca gialloblù da Euro 2016. La resa del ct Nonostante i trentanove anni, Zlatan continua a stupire e a segnare. Leader indiscusso dello spogliatoio del Milan, la sua personalità lo ha spesso portato a dichiarazioni autocelebrative, forse, per qualcuno, eccessive. Ma è indiscutibile il suo peso all’interno di una squadra. Ora, con l’obiettivo da raggiungere, anche il “nemico” Andersson ha deciso di cedere e chiamarlo a dare una mano. Sarà ... Leggi su gqitalia (Di martedì 16 marzo 2021) Sembrava una storia finita, sepolta. E invece riparte. Zlatantornerà a vestire la maglia della sua Nazionale, il ct Andersson, infatti, lo ha inserito nella lista dei pre-convocati per le partite contro Georgia e Kosovo, valevoli per le qualificazioni al prossimo Campionato del Mondo (in programma nel 2022 in Qatar). Ilrossonero, attualmente ai box per infortunio, non scende in campo con la casacca gialloblù da Euro 2016. La resa del ct Nonostante i trentanove anni, Zlatan continua a stupire e a segnare. Leader indiscusso dello spogliatoio del Milan, la sua personalità lo ha spesso portato a dichiarazioni autocelebrative, forse, per qualcuno, eccessive. Ma è indiscutibile il suo peso all’interno di una squadra. Ora, con l’obiettivo da raggiungere, anche il “nemico” Andersson ha deciso di cedere e chiamarlo a dare una mano. Sarà ...

