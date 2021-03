Ibra torna in Nazionale, convocato dalla Svezia (Di martedì 16 marzo 2021) Dopo 5 anni di assenza Zlatan Ibrahimovic è pronto a fare ritorno in Nazionale. L’attaccante del Milan è stato convocato dal ct della Svezia, Janne Andersson, per le sfide di qualificazioni ai mondiali contro Georgia, e Kosovo ed il match con l’Estonia. Funweek. Leggi su funweek (Di martedì 16 marzo 2021) Dopo 5 anni di assenza Zlatanhimovic è pronto a fare ritorno in. L’attaccante del Milan è statodal ct della, Janne Andersson, per le sfide di qualificazioni ai mondiali contro Georgia, e Kosovo ed il match con l’Estonia. Funweek.

