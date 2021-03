Governo | Letta | ' Salvini su Ue è come se il Papa avesse detto Dio non esiste ma tutto bene'

Advertising

graziano_delrio : Su ius soli Salvini fa risibili accuse a Letta e minacce al governo. Cosa si può o non si può discutere lo decide l… - fattoquotidiano : Salvini: “Letta propone lo Ius soli? Vuol far cadere il governo. Solo un marziano o uno che arriva da Parigi regala… - LegaSalvini : Andrea #Crippa: “Se Letta pensa che con la #Lega al governo possa essere discusso lo ‘ius soli’ i casi sono due: o… - Luciana12827144 : @PButtafuoco @boni_castellane ??????bhe tra massoni si danno una mano Letta di Bildenberg e Draghi dei Gesuiti ??ora al… - g_zerbato : RT @Gianmar26145917: Oltre a #iussoli e #votoai16enni altra perla di #Letta: 'Questo è il nostro governo, la #Lega deve spiegare perché l'a… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Letta

Il Pd appoggia ilDraghi convintamente, ma Enriconon è il commissario arrivato per rendere il partito più docile rispetto all'esecutivo. Il neo - segretario democratico lo ha spiegato parlando alla ...A proposito di riforme, Andrea Romano è "assolutamente favorevole alla proposta didel voto ai sedicenni". outstream E sul ritorno al Mattarellum Romano risponde: "IlDraghi può essere ...Roma, 16 mar (Adnkronos) - "Il discorso di Salvini sul governo Draghi è come se il Papa avesse detto, cari fedeli devo dirvi una cosa importante, ma nemmeno tanto: abbiamo scoperto che Dio non esiste ...Bitcoin ha tocca un nuovo massimo superando i 61 mila dollari per poi riposizionarsi sui 56mila e l’India pensa a un disegno di legge per mettere definitivamente al bando le criptovalute: non è la pri ...