Gasperini | “Quando regali questi gol diventa tutto più difficile Rifarei tutte le scelte”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta e l'eliminazione per mano del Real Madrid: "Rifare le scelte? Assolutamente sì, l'episodio dei due gol e quello dell'andata, ci metto il rigore, hanno compromesso questa qualificazione già difficile. Quando regali questi tipi di gol diventa ancora più difficile. Dovevamo fare una partita migliore".

