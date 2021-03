Fariba Tehrani in mare all’Isola 2021: l’appello di Tommaso Zorzi a Giulia Salemi (Di martedì 16 marzo 2021) Tra gli aspiranti concorrenti della nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2021, Fariba Tehrani ha dimostrato di avere un grande potenziale (ma pochissima manualità). Insieme al cromatologo Ubaldo Lanzo si trova attualmente a Parasite Island per quello che Ilary Blasi ha definito un vero e proprio esperimento. Chi dei due, con l’aiuto di Marco Maddaloni, riuscirà... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 16 marzo 2021) Tra gli aspiranti concorrenti della nuova edizione dell’Isola dei Famosiha dimostrato di avere un grande potenziale (ma pochissima manualità). Insieme al cromatologo Ubaldo Lanzo si trova attualmente a Parasite Island per quello che Ilary Blasi ha definito un vero e proprio esperimento. Chi dei due, con l’aiuto di Marco Maddaloni, riuscirà... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

