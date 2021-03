F1 | Mario Isola | “Le monoposto recupereranno sicuramente la perdita di carico aerodinamico Gomme 2022? Un prodotto innovativo”

Leggi su oasport

(Di martedì 16 marzo 2021) Il conto alla rovescia sta per scadere. Il Mondiale 2021 di F1 è alle porte e nel weekend dal 26 al 28 marzo a Sakhir (Bahrain) si inizierà a fare sul serio. Dopo tre giorni di test proprio sul tracciato nel deserto, i team dovranno mettere insieme i dati e prepararsi all’esordio stagionale, non avendo potuto dare troppo tempo ai piloti di ritrovare le giuste sensazioni alla guida. Il calendario fitto di impegni (23 gare) ha portato a questa limitazione relativa alle prove pre-stagionali. E Pirelli come si è preparata per questa stagione? Come noto, la FIA ha ha definito la riduzione del(valutata nel 10% circa) con modifiche sostanziali al fondo davanti alle ruote posteriori delleproprio per non andare a stressare eccessivamente delleche di base sono quelle del 2019, seppur con ...