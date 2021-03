Elliot Page sulla copertina di Time: «Sono pienamente ciò che sono» (Di martedì 16 marzo 2021) «sono pienamente ciò che sono». Elliot Page torna a parlare di sé. Dopo il coming out come transgender dello scorso dicembre, in cui l’attore chiedeva di essere chiamato Elliot e non più Ellen, il divo del cinema appare sulla cover di Time. E al settimanale americano racconta la sua nuova vita, della quale – spiega – «capirne tutti gli aspetti rimane un work in progress». Ellen Page e altri coming out guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di martedì 16 marzo 2021) «ciò che».torna a parlare di sé. Dopo il coming out come transgender dello scorso dicembre, in cui l’attore chiedeva di essere chiamatoe non più Ellen, il divo del cinema apparecover di. E al settimanale americano racconta la sua nuova vita, della quale – spiega – «capirne tutti gli aspetti rimane un work in progress». Ellene altri coming out guarda le foto ...

