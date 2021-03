Diritti tv, l’assemblea di Lega si conclude ancora con un nulla di fatto (Di martedì 16 marzo 2021) ancora una fumata nera per l’assemblea di Lega Serie A che avrebbe dovuto decidere per l’assegnazione dei Diritti tv. I 20 club riunitisi in videoconferenza non sono riusciti a trovare un accordo sul punto. Si rivedranno la prossima settimana. La scadenza delle offerte è fissata per il 29 marzo. A riportarlo è l’edizione online della Gazzetta dello Sport. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 16 marzo 2021)una fumata nera perdiSerie A che avrebbe dovuto decidere per l’assegnazione deitv. I 20 club riunitisi in videoconferenza non sono riusciti a trovare un accordo sul punto. Si rivedranno la prossima settimana. La scadenza delle offerte è fissata per il 29 marzo. A riportarlo è l’edizione online della Gazzetta dello Sport. L'articolo ilNapolista.

