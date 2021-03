Cristiano Ronaldo, fallo su Cragno: ecco perché andava espulso (Di martedì 16 marzo 2021) Cristiano Ronaldo doveva essere espulso a Cagliari. Non ci sono margini di difesa, non c'è possibilità di interpretazione che vada al di là di quello che dice il regolamento. Ne sono convinti anche i ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 16 marzo 2021)doveva esserea Cagliari. Non ci sono margini di difesa, non c'è possibilità di interpretazione che vada al di là di quello che dice il regolamento. Ne sono convinti anche i ...

Advertising

tancredipalmeri : Effettivamente gli è andata di stralusso a Cristiano Ronaldo a non prendere espulsione - UEFAcom_it : Cristiano Ronaldo ?? 23 gol in 23 presenze in Serie A ?? - VTVcanal8 : Con triplete perfecto de Cristiano Ronaldo la Juventus golea 3-0 a Cagliari #CombatePrevenciónYControl… - vito22222 : La classica figura di merda come chi compra la Ferrari e poi non ha i soldi per la benzina! Cristiano Ronaldo mette… - CB_Ignoranza : 'Funziona ancora bene e rimarrà a casa finché sarò vivo'. Sì, bello il parco auto di Cristiano Ronaldo, ma vuoi me… -