CR7 supera Pelé nei gol segnati in carriera: "Non sono io a inseguire i record, sono loro che inseguono me" (Di martedì 16 marzo 2021) Il fuoriclasse della Juve ha celebrato sui social lo strepitoso record di gol segnati in carriera battuto pochi giorni fa. Leggi su 90min (Di martedì 16 marzo 2021) Il fuoriclasse della Juve ha celebrato sui social lo strepitosodi golinbattuto pochi giorni fa.

Advertising

Stonekey3 : @tatanka_h Ti prego, parlaci anche dell'ennesimo superamento di cr7 a pelè (gds)... è la sesta volta che lo supera… - MassimoCeliento : @pisto_gol ma cr7 quante volte supera pelè?? ogni settimana?? ma poi sono gli unici ad interessarsi a questo record - Fprime86 : RT @CalcioPillole: In prima pagina: i quotidiani in edicola oggi, #15marzo 2021 - CIP Inter verso il titolo: il Milan cade contro Gattuso… - CalcioPillole : In prima pagina: i quotidiani in edicola oggi, #15marzo 2021 - CIP Inter verso il titolo: il Milan cade contro Ga… - JmanBianconero : @jason05_ @e_dezante Però penso che un attaccante che per 3 anni supera 20 gol non lo riavremo cosi facilmente...… -