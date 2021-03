Covid, nuove restrizioni in Campania: il contenuto dell’ordinanza numero 9 (Di martedì 16 marzo 2021) Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha reso noto il contenuto dell’ordinanza numero 9 per contrastare l’epidemia da Covid-19. Il governatore ha proceduto ad attuare nuove strette. “Con decorrenza dal 16 marzo 2021 e fino al 3 aprile 2021: – è vietato lo svolgimento in presenza delle attività didattiche e formative e relative L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 16 marzo 2021) Il Presidente della Regione, Vincenzo De Luca, ha reso noto il9 per contrastare l’epidemia da-19. Il governatore ha proceduto ad attuarestrette. “Con decorrenza dal 16 marzo 2021 e fino al 3 aprile 2021: – è vietato lo svolgimento in presenza delle attività didattiche e formative e relative L'articolo

Advertising

SkyTG24 : I risultati emersi dai primi studi di settore suggeriscono che questi #vaccini hanno 'un'ottima efficacia contro le… - Agenzia_Ansa : 'Le nuove restrizioni costeranno all'economia italiana circa 80 milioni di euro di consumi al giorno'. E' la stima… - rtl1025 : ?? Si possono raggiungere le seconde case, anche in un'altra Regione e anche in #zonarossa. Lo si apprende da fonti… - Unomattina : Il Governo ha approvato un nuovo decreto legge per aiutare le famiglie con figli in età scolare a fronteggiare le n… - MediasetTgcom24 : Covid, Ema: Pfizer, Moderna e J&J efficaci contro varianti | Piano vaccini: dosi residue a soggetti disponibili… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuove TURISMO/ Noschese: con vaccini, formazione e innovazione l'Italia può ripartire ... ha saputo adattarsi, sviluppare nuove strategie, attrezzarsi per reagire, arricchendosi di ... Anche questa crisi legata al Covid? E se sì, quali potrebbero essere queste opportunità? La crisi derivata ...

Mark Rutte potrebbe diventare il premier più longevo nella storia dei Paesi Bassi Nell'ultimo decennio i Paesi Bassi sono stata sia culla e laboratorio europeo per le nuove formule ... Ed è invece il CoVid oggi la principale assicurazione sul futuro politico di Mark Rutte. Secondo ...

DL Covid: nuove restrizioni con congedi parentali Ipsoa La situazione di martedì 16 marzo sul Coronavirus in Campania Sono 1.823 i nuovi positivi al Coronavirus in Campania su 12.652 tamponi analizzati nei laboratori della regione nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività, cioè il rapporto tra positivi e tampon ...

Altri 243 contagiati in provincia Fra i morti una donna di 57 anni reggio emilia. Altri 243 positivi e tre decessi. Questa la sintesi del bilancio di ieri sulla pandemia in provincia di Reggio Emilia. A perdere la vita a causa del Covid una donna di 57 anni e due uom ...

... ha saputo adattarsi, svilupparestrategie, attrezzarsi per reagire, arricchendosi di ... Anche questa crisi legata al? E se sì, quali potrebbero essere queste opportunità? La crisi derivata ...Nell'ultimo decennio i Paesi Bassi sono stata sia culla e laboratorio europeo per leformule ... Ed è invece iloggi la principale assicurazione sul futuro politico di Mark Rutte. Secondo ...Sono 1.823 i nuovi positivi al Coronavirus in Campania su 12.652 tamponi analizzati nei laboratori della regione nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività, cioè il rapporto tra positivi e tampon ...reggio emilia. Altri 243 positivi e tre decessi. Questa la sintesi del bilancio di ieri sulla pandemia in provincia di Reggio Emilia. A perdere la vita a causa del Covid una donna di 57 anni e due uom ...