Covid, Giani: «1.247 nuovi contagi in Toscana. Tasso positivi 5,31%» (Di martedì 16 marzo 2021) Il governatore: «I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.247 su 23.470 test di cui 13.192 tamponi molecolari e 10.278 test rapidi. Il Tasso dei nuovi positivi è 5,31% (13,3% sulle prime diagnosi)». Elogio del professor Simoncini dell'ospedale di Pisa L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 16 marzo 2021) Il governatore: «Icasi registrati insono 1.247 su 23.470 test di cui 13.192 tamponi molecolari e 10.278 test rapidi. Ildeiè 5,31% (13,3% sulle prime diagnosi)». Elogio del professor Simoncini dell'ospedale di Pisa L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Covid, Giani: «1.247 nuovi contagi in Toscana. Tasso positivi 5,31%» - fisco24_info : Covid Toscana, 1.247 contagi oggi: bollettino 16 marzo: Sono 1.247 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 16 mar… - cascinanotizie : ?? Covid in Toscana. Mazzeo: 'Vaccino AstraZeneca sicuro'. Giani: 'Curva dei contagi stabilizzata' ?? Durante Primo P… - infoitinterno : Covid in Toscana, Giani anticipa i dati: aumenta il tasso di positività - NoiTv : Covid, Giani anticipa i dati: aumenta il tasso di positività -