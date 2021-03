Columbus Covid 2 Hospital Gemelli, in un anno 4.350 pazienti (Di martedì 16 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Inaugurato a tempo di record, non ha mai smesso di dare un contributo importante e prezioso in quest’anno contrassegnato dall’emergenza pandemica. Il Columbus Covid 2 Hospital, nato dall’intuizione della dirigenza della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, su richiesta della Regione Lazio e realizzato rapidamente, anche grazie al pronto e straordinario contributo di Eni SpA e di tanti altri benefattori, compie oggi un anno di vita. E il bilancio è notevole: oltre 4.350 i pazienti con Covid-19 curati ad oggi e, tra le varie iniziative messe in atto, anche il primo Day Hospital in Italia dedicato al follow-up dei pazienti colpiti da infezione da SARS-Cov-2; aperto lo scorso 21 ... Leggi su ildenaro (Di martedì 16 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Inaugurato a tempo di record, non ha mai smesso di dare un contributo importante e prezioso in quest’contrassegnato dall’emergenza pandemica. Il, nato dall’intuizione della dirigenza della Fondazione Policlinico Universitario AgostinoIRCCS, su richiesta della Regione Lazio e realizzato rapidamente, anche grazie al pronto e straordinario contributo di Eni SpA e di tanti altri benefattori, compie oggi undi vita. E il bilancio è notevole: oltre 4.350 icon-19 curati ad oggi e, tra le varie iniziative messe in atto, anche il primo Dayin Italia dedicato al follow-up deicolpiti da infezione da SARS-Cov-2; aperto lo scorso 21 ...

