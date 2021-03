Ciclismo | Peter Sagan | “Non sono in forma | ma posso battere con l’esperienza van Aert e van der Poel”

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Un inizio di stagione purtroppo da dimenticare, con il Covid-19 che lo ha costretto a rimanere fermo per diverse settimane, rimandando proprio alla Tirreno-Adriatico il suo esordio. Difficile aspettarsi qualcosa da unnon al top già da sabato alla Milano-Sanremo. Le parole dello slovacco riportate da Inbici.net: “Lafisica non c’è. Questo devo riconoscerlo. Gli anni passano anche per me ed è difficile entrare inquindi credo che non bisogna aspettarsi nulla da me, anche se una speranza c’è sempre. Il mio obiettivo sarà quello di crescere e di raggiungere la migliore condizione possibile”. Sui giovani avversari, Wout vane Mathieu van der, che al momento sembrano di un calibro superiore: “Loromolto esplosivi, però io ho dalla mia ...

I ciclisti più pagati del 2021, gli stipendi degli assi del pedale. Il ciclismo non può essere sicuramente paragonato al calcio per visibilità e la quantità di soldi che ...campione del mondo...Una gara di altissimo livello, con al via i più importanti personaggi del ciclismo mondiale. Una élite di cui fa parte anche il comasco Davide Ballerini. Scatta oggi in ...Sagan e l'...