Cgil-Cisl-Uil | verso valorizzazione invecchiamento attivo

Leggi su romadailynews

(Di martedì 16 marzo 2021) Roma -“Insieme alle segreterie delle Federazioni dei Pensionati del Lazio (SPI-, FNP-e UILP) siamo stati ascoltati oggi nella VII Commissione del Consiglio regionale in occasione dell’audizione sulla proposta di legge n.232 ‘Norme a tutela della promozione e delladell’'”. Cosi’, in una nota,e Uil del Lazio. “Abbiamo ribadito- continuano- che la proposta e’ il frutto di un lavoro di elaborazione del sindacato che gia’ nella precedente legislatura aveva prodotto una legge di iniziativa popolare sostenuta da migliaia di firme di cittadini della nostra regione. Abbiamo apprezzato che la proposta sia stata sottoscritta da tutti i gruppi consiliari.” “Il testo in discussione parte dalla convinzione che gli anziani ...