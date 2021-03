Bridgerton 2, sono iniziate le riprese con una nuova attrice: quando esce su Netflix (Di martedì 16 marzo 2021) sono iniziate le riprese di , la serie Netflix che ha conquistato milioni di telespettatori. Ed è sempre più vicina, dunque, la data di uscita della seconda stagione. Bridgerton 2, ispirata ai romanzi ... Leggi su leggo (Di martedì 16 marzo 2021)ledi , la serieche ha conquistato milioni di telespettatori. Ed è sempre più vicina, dunque, la data di uscita della seconda stagione.2, ispirata ai romanzi ...

Advertising

SRighd : Esce oggi il quarto romanzo della saga dei #Bridgerton . I protagonisti sono i nostri amati Colin e Penelope #polin… - nexusitalia : Ci risiamo, le fake news girano più veloci degli scandali. No, le riprese di Bridgerton 2 non sono ancora iniziate. #NonmifateincaxareRegé - VelvetMagIta : #Bridgerton 2, ricominciate ufficialmente le riprese della serie #Netflix: “I ragazzi sono tornati” #VelvetMag ??… - sHesbe4utiful : ho iniziato bridgerton da dieci minuti e ci sono già scene compromettenti aiuto - comingsoonit : I fratelli #Bridgerton sono tornati in città! L'attore #LukeNewton (Colin) lascia intendere che le riprese della se… -