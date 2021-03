Bergamo, il punto sui ricoveri: terapie intensive piene negli ospedali (Di martedì 16 marzo 2021) Alle 17 di lunedì 15 marzo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo erano 192 i pazienti Covid-19. Ad inizio mese se ne contavano 78. “Siamo arrivati a mettere a disposizione 176 posti letto per acuti e ne abbiamo occupati 152 – commenta il direttore sanitario Fabio Pezzoli -. A questi si aggiungono 8 posti letto di terapia intensiva ancora a disposizione, visto che ne abbiamo occupati 40. Entro la settimana dovremmo passare – se necessario, puntualizza Pezzoli – a 218 letti per acuti, con un aumento fino a 52 di terapia intensiva”. Altri 121 pazienti sono ricoverati nelle strutture che fanno capo all’Asst Bergamo Est (erano 55 ad inizio marzo): di questi 37 acuti sono all’ospedale Bolognini di Seriate, dove risultano occupati tutti e 8 i posti di terapia intensiva. Altri 19 pazienti acuti si trovano all’ospedale di Alzano Lombardo, 27 a Piario e 30 ... Leggi su bergamonews (Di martedì 16 marzo 2021) Alle 17 di lunedì 15 marzo all’ospedale Papa Giovanni XXIII dierano 192 i pazienti Covid-19. Ad inizio mese se ne contavano 78. “Siamo arrivati a mettere a disposizione 176 posti letto per acuti e ne abbiamo occupati 152 – commenta il direttore sanitario Fabio Pezzoli -. A questi si aggiungono 8 posti letto di terapia intensiva ancora a disposizione, visto che ne abbiamo occupati 40. Entro la settimana dovremmo passare – se necessario, puntualizza Pezzoli – a 218 letti per acuti, con un aumento fino a 52 di terapia intensiva”. Altri 121 pazienti sono ricoverati nelle strutture che fanno capo all’AsstEst (erano 55 ad inizio marzo): di questi 37 acuti sono all’ospedale Bolognini di Seriate, dove risultano occupati tutti e 8 i posti di terapia intensiva. Altri 19 pazienti acuti si trovano all’ospedale di Alzano Lombardo, 27 a Piario e 30 ...

