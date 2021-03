Astrazeneca | Speranza | “Vaccini restano la soluzione vera per uscire dalla pandemia Piena fiducia nella comunità scientifica”

(Di martedì 16 marzo 2021) “Isono elaperda questi mesi così difficili. Noi abbiamotutta, nelle agenzie regolatorie, nell’agenzia europea e in quella italiana, e auspichiamo che nel più breve tempo possibile l’Ema possa pronunciarsi per chiarire ogni dubbio e consentirci di ripartire. Isono e resteranno laa questi mesi così difficili che abbiamo attraversato”. Lo ribadisce il ministro della Salute Roberto, dopo la sospensione prudenziale decisa dall’Italia e da altri paesi Ue per il vaccino anti-Covid diL'articolo proviene da Il ...

repubblica : ?? Sospensione precauzionale AstraZeneca, Aifa dara' presto indicazioni per chi ha gia' fatto prima dose. Colloquio… - RaiNews : #Aifa: sospensione precauzionale del #vaccino #AstraZeneca in #Italia. La decisione è stata assunta dopo un colloqu… - AnnalisaChirico : Mentre scatta il panico delle disdette, il min. Speranza spiega che abbiamo sospeso Astrazeneca dopo che lo ha fatt… - infoitinterno : AstraZeneca. Speranza: «E' uno stop precauzionale, chi ha fatto la prima dose sia tranquillo» - infoitinterno : Speranza: «Chi ha fatto la prima dose di AstraZeneca stia tranquillo» -

... tra cui l'Italia, del vaccinocontro il Covid. L'ultimo stop in ordine di tempo è arrivato oggi dalla Svezia e dalla Lettonia . Il ministroha spiegato che la decisione nel ...... questo deve aumentare fiducia dei cittadini" ha precisatoin mattinata. "La decisione di ieri di sospendereè di natura precauzionale e la decisione è emersa dopo una ...Stampa“Astrazenca? Pausa precauzionale. Chi ha fatto prima dose stia tranquillo” Lo ha dichiarato il ministro della Salute, in occasione dell’evento “Online Talk Sanità – Strategie per la Riforma del ...“Come per tutto il Paese, su AstraZeneca ci atteniamo alle indicazioni di Aifa ... Intanto- prosegue- essere qui oggi è un altro segnale concreto di speranza, perché l’Hub di San Pietro in Casale è la ...