AstraZeneca, Ema: "Esamineremo i casi, giovedì arriveremo a una conclusione" (Di martedì 16 marzo 2021) Ema AstraZeneca, parla la direttrice esecutiva dell'agenzia europea del farmaco Emer Cooke. "Il nostro lavoro è mantenere alta la fiducia in questi vaccini, per questo abbiamo dato una grande priorità a fare chiarezza, basandoci sulla valutazione dei casi". Lo ha detto Emer Cooke nel corso di una conferenza stampa sul vaccino AstraZeneca. "Siamo preoccupati che questo abbia effetto sulla fiducia sui vaccini, ma il nostro lavoro è essere certi che i prodotti che autorizziamo siano sicuri". Vaccino AstraZeneca, parla l'Ema "Non ci sono indicazioni che le vaccinazioni possano aver provocato questi eventi" ma l'Ema sta conducendo "un'analisi rigorosa sugli eventi tromboembolici", e sta valutando "caso per caso le reazioni sospette", ha affermato Emer Cooke. Le dosi di vaccino AstraZeneca somministrate in ...

BentivogliMarco : #Ema e #Aifa su quali basi scientifiche hanno predisposto il blocco? il principio di 'precauzione' per avere risch… - nzingaretti : L'Ema, l’Agenzia Europea per i medicinali, deve convocare una riunione immediatamente e lavorare 24 ore su 24, dare… - Davide : Germania, Italia e Francia che sospendono AstraZeneca lo stesso giorno in cui gli emissari dell'Ema spiegano all'Eu… - micheled2869 : RT @Radio1Rai: #AstraZeneca ???'Se anche cambiasse qualcosa, ricordiamoci sempre che, ogni volta, che vacciniamo evitiamo morti e ospedalizz… - barrymansixty1 : “Vi illustriamo il percorso”. Le decisioni con calma eh, che qui stiamo tutti bene. -