Asl Latina, infermieri si vaccinano contro il Covid con Pfizer e si contagiano (Di martedì 16 marzo 2021) Si erano vaccinati contro il Covid, ma subito dopo la somministrazione di Pfizer alcuni infermieri sono stati contagiati e sono risultati positivi. Lo ha reso noto la Asl di Latina, precisando che gli operatori sanitari si sono accorti della positività dopo alcuni screening di prassi della sorveglianza sanitaria e che non hanno alcun sintomo. Asl di Latina, infermieri positivi dopo il vaccino Pfizer "Alcuni di questi – spiega l'Azienda Sanitaria – avevano già avuto la malattia. La ASL, insieme al SERESMI sta quindi analizzando il piccolo cluster per capire meglio la dinamica dell'accaduto e la possibilità della presenza di varianti. I dati scientifici pubblicati dimostrano che l'efficacia del vaccino Pfizer è di oltre l'89% per ...

Ultime Notizie dalla rete : Asl Latina Covid - 19, 16 marzo 2021: a Roma e nel Lazio Asl Latina: Ieri i casi erano 143, domenica 86, sabato 253, venerdì 55, giovedì 50, mercoledì 152, martedì 46, lunedì 78, domenica 151, sabato 148, venerdì 147, giovedì 178, mercoledì 150, martedì 99,...

Bloccato in tutta Italia il vaccino AstraZeneca rinviati gli appuntamenti già programmati Come ci si deve regolare per le seconde dosi di AstraZeneca? "Nella nostra provincia ha subito chiarito Loreto Bevilacqua, responsabile della campagna vaccinale della Asl di Latina le seconde dosi ...

Operatori sanitari Asl Latina contagiati dopo vaccino Pfizer: Il Caffè.tv Contgiati dopo vaccino Pfizer, la Asl precisa E’ stata diffusa la notizia che alcuni operatori sanitari della Asl Latina sono stati contagiati dal Virus SARS-CoV2 dopo ...

Operatori sanitari Asl Latina contagiati dopo vaccino Pfizer: "Piccolo cluster" "È stata diffusa la notizia che alcuni operatori sanitari della Asl Latina sono stati contagiati dal Virus SARS-CoV2 dopo vaccinazione con vaccino Pfizer. Si precisa che tali operatori sono stati indi ...

