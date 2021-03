AirPods 3 e AirPods Pro 2: tutte le novità trapelate (Di martedì 16 marzo 2021) Trapelano online il design ufficiale delle prossime AirPods 3 e i primi render grafici delle AirPods Pro 2 entrambe in arrivo entro fine 2021 L’arrivo di una nuova generazione di AirPods e AirPods Pro è ormai praticamente certo. Entro fine 2021 Apple rilascerà rispettivamente la terza e la seconda generazione delle sue cuffie true wireless. Poche settimane fa 52audio, una delle fonti più affidabili del settore, ha condiviso sul suo sito la prima foto raffigurante le prossime AirPods 3, confermandone il design stile AirPods Pro. AirPods 3: nuovo design ibrido La foto condivisa da 52audio conferma quanto riportato dai rumors degli ultimi mesi. Le ... Leggi su tuttotek (Di martedì 16 marzo 2021) Trapelano online il design ufficiale delle prossime3 e i primi render grafici dellePro 2 entrambe in arrivo entro fine 2021 L’arrivo di una nuova generazione diPro è ormai praticamente certo. Entro fine 2021 Apple rilascerà rispettivamente la terza e la seconda generazione delle sue cuffie true wireless. Poche settimane fa 52audio, una delle fonti più affidabili del settore, ha condiviso sul suo sito la prima foto raffigurante le prossime3, confermandone il design stilePro.3: nuovo design ibrido La foto condivisa da 52audio conferma quanto riportato dai rumors degli ultimi mesi. Le ...

