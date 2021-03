Advertising

ItaSportPress : Zinchenko, cosa combini? Gioca coi suoi cani e li fa... impazzire (VIDEO) - -

Ultime Notizie dalla rete : Zinchenko cosa

Sportface.it

Come in un rapporto di causa - effetto, questo avanzamento di Cancelo (o) ha permesso al ... Se Kevin De Bruyne è forse il simbolo dipossa essere un giocatore completo, un po' alla Wayne ...A disposizione: Carson, De Bruyne, Doyle, Garcia, Mendy, Fernandinho, Steffen, Stones,. ... Se c'è unache non amano è quando non hanno la palla. E noi dobbiamo giocare con coraggio e ...Noto l’antico interesse dell’Inter e i più recenti tentativi di abboccamento da parte della Juventus, ora è dall’Inghilterra che arrivano le sirene più assordanti. Uno dei big sempre più conclamati de ...