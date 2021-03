Viabilità Roma Regione Lazio del 15-03-2021 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 15 marzo 2021) VIABILITA’ DEL 15 MARZOORE 8.05 MARCO CILUFFO BEN TROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’UN SERVIZIO DELLATRAFFICO NEL COMPLESSO REGOLARE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO AD ECCEZIONE SUL RACCORDO SI RALLENTA PER TRAFFICO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONESUD FINO ALLO SVINCOLO DELL APPIA IN CARREGGIATA OPPOSTA SI RALLENTA SEMPRE PER TRAFFICO ALTEZZAFIUMICINO ALTRI RALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA DA VIA DI GROTTAROSSA VERSO IL CENTRO QUESTO ANCHE PER EFFETTO DELL’ENTRATA IN ZONA ROSSA DELLACON L’ULTIMO DL CHE SARA’ VALIDO SINO AL 6 APRILE SONO VIETATI DUNQUE GLI SPOSTAMENTI DA E VERSO ALTRE REGIONI E ALL’INTERNO DEL PROPRIO COMUNE, SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE; CONSENTITO IL RIENTRO PRESSO LA PROPRIA ...