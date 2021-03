Vaticano: 'Non è lecito impartire benedizioni a unioni omosessuali' (Di lunedì 15 marzo 2021) La Chiesa non dispone del potere di impartire la benedizione a unioni di persone dello stesso sesso: lo afferma la Congregazione della Dottrina della Fede rispondendo ad un quesito sul tema. 'Non è ... Leggi su leggo (Di lunedì 15 marzo 2021) La Chiesa non dispone del potere dila benedizione adi persone dello stesso sesso: lo afferma la Congregazione della Dottrina della Fede rispondendo ad un quesito sul tema. 'Non è ...

