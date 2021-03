Udinese, Pozzo: «Vorrei una classifica diversa, l’obiettivo non è la salvezza» (Di lunedì 15 marzo 2021) Il presidente dell’Udinese Gianpaolo Pozzo ha parlato in esclusiva ai microfoni di Udinese TV commentando la situazione della squadra bianconera Il presidente dell’Udinese Gianpaolo Pozzo ha parlato in esclusiva ai microfoni di Udinese TV commentando la situazione della squadra bianconera. Le sue parole salvezza – «Come società, nonostante i risultati ottenuti nelle ultime annate non siano stati secondo i programmi, dopo 26 anni di Serie A vorremmo avere una classifica che sia nella fascia dei primi 10, questo è il nostro obiettivo da tempo. Abbiamo avuto tante vicissitudini e abbiamo investito di più, negli ultimi due anni, lo abbiamo fatto e, nonostante ciò, i risultati non sono stati eclatanti. Quest’ultimo anno è successo di tutto con la pandemia e ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 marzo 2021) Il presidente dell’Gianpaoloha parlato in esclusiva ai microfoni diTV commentando la situazione della squadra bianconera Il presidente dell’Gianpaoloha parlato in esclusiva ai microfoni diTV commentando la situazione della squadra bianconera. Le sue parole– «Come società, nonostante i risultati ottenuti nelle ultime annate non siano stati secondo i programmi, dopo 26 anni di Serie A vorremmo avere unache sia nella fascia dei primi 10, questo è il nostro obiettivo da tempo. Abbiamo avuto tante vicissitudini e abbiamo investito di più, negli ultimi due anni, lo abbiamo fatto e, nonostante ciò, i risultati non sono stati eclatanti. Quest’ultimo anno è successo di tutto con la pandemia e ...

