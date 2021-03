Smart Working: la guida per superare l’effetto isolamento e mantenere forma fisica e mentale (Di lunedì 15 marzo 2021) Lo Smart Working da febbraio 2020 ha riguardato, anche occasionalmente, ben il 53% degli italiani dai 18 ai 70 anni. I livelli di coinvolgimento sono stati differenti: il 14% ha sperimentato questa modalità di lavoro raramente, ma ben il 40% ha trasformato la propria abitazione in ufficio in modo regolare e per molto tempo. E le conseguenze non hanno tardato a manifestarsi, sia a livello fisico che mentale. Quasi la metà di chi ha lavorato da casa per periodi più lunghi non si sente in forma e il 41% è in sovrappeso od obeso. Smart Working: come vivono gli Italiani il lavoro agile guarda le ... Leggi su iodonna (Di lunedì 15 marzo 2021) Loda febbraio 2020 ha riguardato, anche occasionalmente, ben il 53% degli italiani dai 18 ai 70 anni. I livelli di coinvolgimento sono stati differenti: il 14% ha sperimentato questa modalità di lavoro raramente, ma ben il 40% ha trasto la propria abitazione in ufficio in modo regolare e per molto tempo. E le conseguenze non hanno tardato a manifestarsi, sia a livello fisico che. Quasi la metà di chi ha lavorato da casa per periodi più lunghi non si sente ine il 41% è in sovrappeso od obeso.: come vivono gli Italiani il lavoro agile guarda le ...

