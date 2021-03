Sicurezza in condominio | le basi

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 15 marzo 2021) Il tema dellasul lavoro applicata alè diffusamente trattato online e sulle riviste cartacee, ma quasi sempre dal punto di vista dell’amministratore di. Questo tipo di impostazione è certamente corretto, perché è l’amministratore che ha il compito giuridico di tradurre in atti concreti le scelte dell’assemblea. E’ però difficile trovare informazioni dirette espressamente al cittadino, al privato proprietario immobiliare, la persona per cui l’amministratore dilavora e che è il primo destinatario delle richieste del legislatore. Questa breve nota si pone l’obiettivo di indicare, in modo chiaro, semplice e diretto, quali siano i reali obblighi di legge in tema disul lavoro nel, le cose da fare per non essere sanzionabili, ...