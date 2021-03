Serie C-Girone C, le designazioni arbitrali della 31ª giornata di campionato: l’elenco completo (Di lunedì 15 marzo 2021) L'AIA ha comunicato le designazioni arbitrali dei tre gironi di Serie C relative alle gare della 31^ giornata di Serie C che si giocherà nei prossimi giorni.Di seguito, l'elenco completo del Girone C: AVELLINO 1912-POTENZA CALCIO S.R.L.Valerio MaranesiCiampinoAmir SalamaOstia LidoFrancesco ValenteRoma 2Mattia UbaldiRoma 1BARI-CASERTANA F.C. S.R.L.Andrea BordinBassano del GrappaPietro PascaliBolognaAlex CavallinaParmaEmanuele FrascaroFirenzeBISCEGLIE CALCIO 1913-PAGANESE CALCIO 1926 SRLEduart PashukuAlbano LazialeGiacomo Pompei PoentiniPesaroFabrizio GiorgiLegnanoAndrea CalzavaraVareseCAVESE 1919 S.R.L.-CATANZARO 1929Adalberto FieroPistoiaMarco CeolinTrevisoMichele CollavoTrevisoAndrea AncoraRoma 1TERAMO CALCIO S. R. L.-TERNANA CALCIOFrancesco ... Leggi su mediagol (Di lunedì 15 marzo 2021) L'AIA ha comunicato ledei tre gironi diC relative alle gare31^diC che si giocherà nei prossimi giorni.Di seguito, l'elencodelC: AVELLINO 1912-POTENZA CALCIO S.R.L.Valerio MaranesiCiampinoAmir SalamaOstia LidoFrancesco ValenteRoma 2Mattia UbaldiRoma 1BARI-CASERTANA F.C. S.R.L.Andrea BordinBassano del GrappaPietro PascaliBolognaAlex CavallinaParmaEmanuele FrascaroFirenzeBISCEGLIE CALCIO 1913-PAGANESE CALCIO 1926 SRLEduart PashukuAlbano LazialeGiacomo Pompei PoentiniPesaroFabrizio GiorgiLegnanoAndrea CalzavaraVareseCAVESE 1919 S.R.L.-CATANZARO 1929Adalberto FieroPistoiaMarco CeolinTrevisoMichele CollavoTrevisoAndrea AncoraRoma 1TERAMO CALCIO S. R. L.-TERNANA CALCIOFrancesco ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie Girone Pro Sesto - Pro Vercelli: designato l'arbitro Sarà Marco D'Ascanio della sezione di Ancona l'arbitro dell'incontro Pro Sesto - Pro Vercelli valido per la dodicesima giornata di ritorno del girone A del campionato di Serie C e in programma mercoledì 17 marzo con inizio alle ore 15 allo stadio 'Ernesto Breda' di Sesto San Giovanni. Assistenti di linea saranno Veronica Vettorel di Latina e ...

Covid tra i calciatori e salta la partita in casa ...che parla di rinvio a data da destinarsi per la gara in calendario di Serie C per dopodomani, mercoledì 17 marzo, nello stadio di casa. "Gara Pistoiese - Juventus U23 del 17 marzo 2021 (Girone A). ...

Serie C, Girone C: i risultati della 11^ giornata di ritorno, la classifica, il prossimo turno Terni in rete Doppia trasferta di Venezia e Frosinone, i convocati di Corini Il tecnico Eugenio Corini ha convocato 28 giocatori per la doppia trasferta di Venezia (martedì 16 marzo ore 17.00) e Frosinone (sabato 20 marzo ore 14.00), 10a e 11a giornata del girone di ritorno ...

Buona la prima per Nevio Orlandi sulla panchina del Casarano L’ex allenatore della Vibonese, protagonista della storica promozione in Serie C, è ripartito dal girone H della Serie D alla guida della squadra pugliese. Con lui anche il vice Modesto ...

