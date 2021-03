Pordenone | un positivo nel gruppo squadra alla vigilia dell’Empoli

(Di lunedì 15 marzo 2021) Ilha comunicato attraverso una nota ufficiale la positività al Covid-19 di un componente del. Per il momento rimane ignota l’identità della persona risultata positiva ai test di routine che adesso è “seguita dall’ASL di competenza, è stata prontamente isolata secondo le direttive ministeriali e federali.” Ovviamente adesso ilseguirà tutte le precauzioni e le regole previste dal protocollo, considerando anche che i friulani sono attesi domani sera alle ore 19:00 dtrasferta in casa. Prima però saranno svolti altri test sull’intero. SportFace.

