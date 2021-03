NFL – I prospetti del draft 2021 | Elijah Moore

(Di lunedì 15 marzo 2021) Soprattutto nella stagione 2020, la University of Mississipi ha potuto contare su unin perfetto stato di grazia. Il wide receiver proveniente da Fort Lauderdale, in Florida, è riuscito a migliorare campionato dopo campionato. Al termine di un 2020 particolarmente produttivo, il classe 2000 è pronto a presentarsi ale tornare a competere con i suoi rivali di sempre. Chi è? Tra i wide receivers della classe del 2018,riceve la valutazione di quattro stelle e si piazza nella top 25 dei migliori ricevitori. Fanno parte della sua stessa classe giocatori del calibro di Ja’Marr Chase, Jaylen Waddle, Rondalee molti altri giovani wide receivers di talento, futuridel ...

tornare nella sua Florida. Aaron Robinson è entrato nei radar della NFL grazie a due ottime stagioni con la maglia degli UFC Knights. Nixon rimane, comunque, un ottimo prospetto per la NFL e, nel 2021, dovrà dimostrare di saper dare continuità al proprio rendimento in campo.