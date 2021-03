Nanni | tante chiacchiere su Rocca Cencia

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 15 marzo 2021) Roma – “Abbiamo appreso che il nuovo piano industriale di AMA, il terzo in cinque anni di Raggi, prevede la riconversione del TMB di, mentre non si parla piu’ della sua chiusura”. Cosi’ in una nota Darioconsigliere del VI Municipio. “Ricordiamo che l’impianto al momento e’ sotto sequestro giudiziario per la gestione scriteriata che e’ stata fatta in questi anni. Quello stesso TMB di fronte al quale il Movimento Cinque Stelle, con la Raggi in testa, concluse la campagna elettorale nel 2016, promettendo di chiuderlo immediatamente, quello stesso TMB per il quale Raggi, una volta sindaca, disse che si doveva agire presto, quello stesso TMB che Muraro, allora assessora all’ambiente, promise nel 2016 di riconvertirlo in un vero centro di recupero effettivo di materia, quello stesso TMB che la stessa Ziantoni dichiaro’ ...